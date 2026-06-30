◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）初優勝を目指した日本は優勝５度の王国ブラジルに、後半アディショナルタイム（ＡＴ）に決勝点を奪われて敗れた。前半２９分にＭＦ佐野海舟のミドルで先制したが、後半１１分に追いつかれるとほぼ防戦一方。何とか耐えていたが、終了目安のＡＴ６分まで残り１分となったＡＴ５分、ＦＷマルチネリに決勝ゴールを決められた。デ