医科大に現役合格後、10年間在籍して今春卒業したという異色のグラドル・石橋てるみが、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）に登場した。【写真】妖艶すぎる石橋てるみも話題！巻頭で圧巻のショットを公開した天野ちよ身長171センチ、Fカップのバストを持つ圧倒的なプロポーションを6ページにわたって見せつけている。大学に10年在籍したことから「永遠の女子大生」という肩書きだったが、インタビューではその来歴とは裏