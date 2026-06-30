「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。アディショナルタイムに決勝点を奪われ、悪夢の敗戦。背番号１０を背負った堂安律は「力不足ですね。日本サッカーが優勝するためにやってきて。世界はレベル高いなと思います」と潔く敗退を受け入れた。チームの中心としてけん引してきた。長友が堂