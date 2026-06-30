人手不足が課題となる中、29日、空港における「省人化」の最新状況を岸田元総理大臣らが視察しました。岸田氏ら自民党の航空議連のメンバーは、羽田空港で自動運転「レベル4」のトラクターに試乗したほか、リモコン操作で航空機を移動できる車両の視察などをしました。人手不足対策として、航空業界は機械化・自動化による「省人化」を進めていますが、議連は「働く人の負担軽減と労働環境の改善も念頭に、取り組みを進めていきた