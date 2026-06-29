徳間書店発行の『アサヒ芸能』が次世代アイドルを発掘するべく開催するミスコン「ミスアサヒ芸能2026」の最終審査イベントが28日、都内で開催され、グランプリに水沢朱里が輝いた。 水沢さんは「まさかグランプリを獲れると思っていなかったので、本当に嬉しい」と喜びを語った。振り返れば、活動開始からわずか1年でのミスコン挑戦。セミファイナルの時点では「ファンの方との交流メインで、これで知名度が少しでも上がっログイン