衆議院の議員定数の削減法案を審議入りさせた与党に対し、野党側は衆参両院の全ての党と会派が採決に反対する方針で一致しました。定数削減法案は、与党の委員長の職権により衆院の特別委員会で趣旨説明が行われました。一方、衆参の野党の全党派の国会対策委員長らが会談し、定数削減法案の採決は認めない方針で一致しました。また、高市総理大臣出席の予算委員会の集中審議と党首討論の開催を引き続き求めることでも一致し、皇室