歌手Adoが30日午前4時すぎ、Xを更新。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会で日本代表がブラジルに敗れた後、思いを投稿した。試合は前半29分にMF佐野海舟（25＝マインツ）が先制点を奪い、後半10分に同点とされたが、後半アディショナルタイムに失点し、2−1と日本が破れ、3大会連続の16強入りを逃した。Adoは「本当にすごい試合でしたね」とポスト。そして「もっと先へ、もっと自由に、日本はどこまでも行けると思い