近鉄京都線で発生した普通電車の脱線事故ですが、一夜明けたきょう、全線で運転を見合わせています。記者「別の車両と連結する形で脱線した車両が移動します」きのう午前5時すぎ、近鉄京都線の京都駅で始発の4両編成の普通電車が出発して120メートルほどで脱線した事故で、きょう午前3時すぎ、現場から列車を移動する作業がおこなわれました。近畿日本鉄道によりますと、きのう始発前の点検では線路の分岐器に異常は認められず、運