アメリカの連邦最高裁は29日、トランプ大統領によるFRB（連邦準備制度理事会）のクック理事の即時解任を認めない決定を下しました。トランプ大統領は2025年8月、FRBのクック理事について住宅ローンをめぐり虚偽の申告をしたとして解任すると発表し、クック氏は差し止めを求めて提訴しました。地裁と高裁はクック氏の主張を受け入れていましたが、連邦最高裁は29日、クック氏の解任について「トランプ大統領が解任前に法律で定めら