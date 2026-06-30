円相場が一時1ドル＝161円90銭台後半まで下落し、39年半ぶりの円安・ドル高水準となりました。29日のニューヨーク市場の円相場は、アメリカと日本との金利差が広がるとの見方が広がり円売り・ドル買いが進み、一時1ドル＝161円90銭台後半になりました。約39年半ぶりの円安水準です。市場では政府・日銀による為替介入の警戒感が強まっている中で、161円台半ばから後半での神経質な値動きが続いていました。