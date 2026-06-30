『鶏まみれ』（繁延あづさ 著）『鶏まみれ』は著者の繁延あづささんが夫と始めた採卵養鶏の記録だが、印象深いのは、繁延さんがアルバイトで通った食鳥処理場での様子である。【画像】食鳥処理場にカメラを向けて…写真家の繁延あづささん早朝より動き出す食鳥処理場は何百羽という鶏がラインに乗せられ、屠鳥、内臓部分の中抜きとモツの腑分けなどが行われ、そして精肉、梱包と進む。腑分けまでの工程で求められるのは繁延さん