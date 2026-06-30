『Ifの総て』（島田雅彦 著）困った。この本をどのように紹介すればいいのか、途方に暮れている。難解な小説ではない。タイムトラベルを生業とする花村薫が1960年や1941年に行き、日米安保条約や真珠湾攻撃の裏側を見るというSFエンターテインメントだ。花村は20年後の未来も見てくる。タイムマシーンは生成AIを使ったシミュレーターで、肉体は現在に置いたまま意識だけAIがバーチャル空間に作った“メタ現実”の過去や未来