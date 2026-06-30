記事ポイント『ドット異世界』2026年6月にサービス開始1周年1周年記念イベント開催決定新レジェンド英雄の実装予定 SEVEN＆EIGHT HOLDINGSは、スマートフォン向けカード育成型カジュアルRPG『ドット異世界』において、サービス開始1周年を記念したイベントの開催を発表しました。2026年6月に1周年を迎える本作では、ゲーム内で「1周年記念イベント」が開催されます。新たなレジェンド英雄の実装も予定されており、詳細は順次