喋る生首を供に旅する若侍を描いたデビュー作から3年半。不思議ばなしの紡ぎ手が3冊目で産み出したのは、人形の声が聞こえるヒロインおりせだ。【画像】由原かのんさん（撮影：鈴木七絵／文藝春秋）「前2作は江戸初期のお話でしたが、今回は元禄期が舞台。おりせは、人形町の人形屋の娘です。父親は腕のいい人形師で、元武家の継母は賢く優しい。わりと恵まれている子です」『おりせ人形帖』病弱な生母を亡くして以来、身の周