さすが向田邦子賞を最年少で昨年、受賞しただけあって、兵藤るりさん、ヒット作、連発だ。真夜中の都会を走るタクシー運転手を古川琴音が演じる。そのミステリアスな表情を予告編で観た瞬間、傑作の予感があった。古川琴音が目当てで狙いをつけたドラマです。そうしたら、脚本はなんと前回で取り上げた『時すでにおスシ！?』の兵藤るりで、びっくりしたなモォーだ。花の蘭に、象の子どもと書いて、あららぎ・しょうこ。深