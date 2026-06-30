〈「本当にすさまじくて」木村拓哉が現場で驚愕したワケは…4歳で疎開→19歳でデビューした“下町の太陽”倍賞千恵子（85）の女優人生〉から続く俳優・歌手の倍賞千恵子が、この6月29日に85歳の誕生日を迎えた。大ヒットシリーズ『男はつらいよ』で渥美清演じる“寅さん”の妹・さくらを演じ国民的女優の地位を確率した彼女だが、その裏ではある葛藤も抱えていた。（全3回の2回目）【画像】倍賞千恵子が高倉健と共演した映画『駅