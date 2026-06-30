ジャズシンガーの綾戸智恵が、7月2日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。綾戸智恵＝テレビ朝日提供40歳でのデビューから28年を迎えたジャズシンガーの綾戸。デビュー当時から順風満帆な歌手人生を送ってきたように見えるが、批評家からは「こんなのはジャズではない」と批判され、長い間「わたしはジャズシンガーです、とは言えなかった」と話す。コロナ禍には引退も考えたが、