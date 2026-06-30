ＮＨＫ・ＢＳの日本ーブラジル戦（１●２）生中継の解説を務めたサッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が３０日、自身のインスタグラムを更新。コメント欄には解説を見たフォロワーからの声が続々と寄せられている。赤いスーツ姿でヘッドセットを付けた真剣な表情の写真に「ＨＡＬＦＴＩＭＥＪＡＰＡＮ１‐０ＢＲＡＺＩＬ」と記して投稿した本田。フォロワーからは「解説めっちゃ面白かったです！」「ワールドカップ戦を本田さ