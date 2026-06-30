アメリカのトランプ大統領は、30日にアメリカとイランによる協議がカタールの首都ドーハで行われると明らかにしました。トランプ大統領は29日、自身のSNSで「イランが会談を要請してきた。明日、ドーハで開催される」と主張しました。ホワイトハウスレビット報道官「ウィットコフ特使とクシュナー氏が今週ドーハへ飛び、覚書について引き続き協議するため、高官級会談を行う予定です」また、ホワイトハウスのレビット報道官は、