「北九州記念・Ｇ３」（７月５日、小倉）ハンデ戦で行われる夏の小倉の電撃戦。スピード自慢が名を連ねたが、データ班のイチ推しはフリッカージャブだ。重賞初挑戦となった２走前こそ６着に敗れたが、前走の鞍馬Ｓをレコードで制し、改めて高い能力を証明した。５７・５キロのハンデを克服し、重賞初制覇をつかみ取る。▼傾向（過去１０年）０６年からサマースプリントシリーズに組み込まれ、距離が芝１８００メートル→１