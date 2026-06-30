柔道のアジア大会代表に内定している女子52?級の藤城心（25、三井住友海上）が、中国・青島で行われたグランプリ青島で優勝。29日に帰国し、取材に応じた。【日程＆内定選手一覧】32年ぶり日本開催のアジア大会（愛知・名古屋）が9月19日開幕※随時更新2回戦から登場した藤城は、タフなトーナメント5試合を勝ち抜いた。2回戦は合わせ技で一本勝ち、3回戦はゴールデンスコアにもつれるも優勢勝ち、準々決勝は優勢勝ち、準決勝は合