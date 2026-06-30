◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。３大会連続の１６強入りを逃した。前半にＭＦ佐野海舟のゴールで先制したものの、後半にカゼミロのゴールで同点に。１―１のまま延長突入と思われた同アディショナルタイムにマルチネリに決勝ゴールを決められた。１