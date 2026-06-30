EU欧州委員会の建物＝ブリュッセル【シントラ共同】欧州連合（EU）の通商担当閣僚に当たるシェフチョビッチ欧州委員と中国の王文濤商務相は29日、ブリュッセルで閣僚級貿易協議を開き、摩擦解消に向け集中的に議論を進める方向で一致した。貿易不均衡や中国による重要鉱物の輸出管理措置を巡り、10月までに具体的な成果を目指す。EUは中国に対する巨額の貿易赤字を問題視している。貿易協議後に発表した共同声明によると、貿易