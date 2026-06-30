北海道・中央警察署は、2026年6月29日、札幌市豊平区に住む自称・会社員の男（31）を北海道迷惑行為防止条例違反の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。男は、6月29日午前11時半ごろ、札幌市中央区の札幌市営地下鉄・大通駅のホームで、札幌市東区に住む20代半ばの女性の体を触った疑いが持たれています。女性が「地下鉄のホームで体を触られた」と警察に通報し事件が発覚しました。警察によりますと、男が女性の体を