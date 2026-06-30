◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗れ、１６強入りを逃した。２０２８年ロサンゼルス五輪世代のＦＷ後藤啓介は、ベンチから敗退を見届けた。１次リーグ第２戦のチュニジア戦（４〇０）で後半３９分から途中出場し、日本歴代Ｗ杯年少２位の２１歳１７日でＷ