◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦日本１―２ブラジル（２９日、ヒューストン競技場）サッカーＷ杯北中米大会の日本代表メンバーから負傷のため離脱し、代表引退を表明したリバプールＭＦ遠藤航（３３）が、自身のＸでチームメートを労った。試合後、敗戦を伝える日本協会の投稿を引用し「最後まで戦ってくれたみんなに感謝。そして今大会の日本代表チームと一緒に戦ってくれたファンの皆さん、本当にありがとう