漫才師オール巨人（74）が29日までに、ブログを更新。膵臓（すいぞう）に詰まっていた石を摘出したことを明かした。巨人は「手術で膵臓の出口に詰まっていた石を摘出したら毎朝起きた時…体が浮腫んでたのにそれが無くなった足なんかパンパン（笑）でしたので」と報告した。続けて「首肩が悪いのでそこから来てるパンパン（笑）だと思ってたんですが石のせいだったかも？定かではないですが…」と推測し「と言いながら首肩のリ