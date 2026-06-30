日本に逆転勝ちし喜ぶビニシウス（左端）らブラジルの選手たち＝ヒューストン（共同）日本は逆転負け。前半はコンパクトな陣形を保って粘り強く守り、逆襲の機会をうかがった。29分に狙い通りに先制。佐野が中盤でパスをカットしてペナルティーエリア手前まで持ち運び、右足で左に決めた。後半、ブラジルは左に張り出したビニシウスを起点に揺さぶりをかけた。徐々に日本の寄せが甘くなり、11分にカゼミロが左クロスを頭で合わ