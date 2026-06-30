【ニューヨーク＝木瀬武】２９日のニューヨーク株式市場で、ダウ平均株価（３０種）の終値は前週末比３０６・６３ドル高の５万２１８２・７４ドルだった。値上がりは２営業日ぶりで、終値として初めて５万２０００ドル台にのせた。この日からダウ平均の構成銘柄に新たに組み込まれた米グーグル親会社のアルファベットなどが買われた。ＩＴ企業の銘柄が多いナスダック総合指数の終値は５２２・５３ポイント高の２万５８２０・