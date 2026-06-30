北海道・中央警察署は、2026年6月29日、札幌市東区北42条東1丁目に住むパート従業員の女（49）を窃盗の疑いで現行犯逮捕したと発表しました。女は、6月29日午後2時40分ごろ、札幌市中央区北5条西5丁目の書店で犬の顔のマグネット1個（販売価格1320円）を盗んだ疑いが持たれています。書店の従業員から「万引きした女を確保している」と110番通報があり事件が発覚しました。警察によりますと、女は、バッグにマグネットを隠し