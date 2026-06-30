新潟市中央区古町地区の三越跡地に建設が計画されている再開発ビルについて、当初の計画から規模が縮小される見通しです。 準備組合は当初商業施設や分譲住宅などが入る高さ150mの複合ビルの建設を計画していましたが、人手不足や資材高騰などを背景に高さ60m程度に変更することを市に報告したということです。