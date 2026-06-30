楽天の荘司が本拠でキャッチボールなどで調整し、30日のロッテ戦の先発に備えた。自身4連敗中。「余計なフォアボール、不用意な一発に気をつけて、できることをやるしかない」と意気込んだ。吉井新監督の初陣だった19日の同戦は5回4失点。勝敗は付かなかったが、チームは敗れた。翌20日に指揮官と面談し「実際に監督と直接、整理する機会はなかなかないと思っていた。凄くありがたい時間でした」と感激。恩返しの白星を届け