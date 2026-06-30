ソフトバンクの王会長は都内のホテルで「第32回世界少年野球大会」の記者発表に出席した。理事長を務める「一般財団法人世界少年野球推進財団（WCBF）」が主催し、7月30日から千葉県成田市で開催。日本を含む11カ国の子供たち80人が集まる。初参加のスロバキアを加えて参加する国・地域は計101に広がり、「今はW杯で大盛り上がりですが、我々は野球を愛好する者として、青少年のために野球の輪を広げるために頑張らないと。