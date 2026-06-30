◇大相撲名古屋場所7・12初日番付発表関取最年長で41歳の玉鷲は、13年夏場所以来の十両に転落した。幕内100場所目だった夏場所は、右脚痛の影響もあり2勝13敗。初土俵から無休を続ける「鉄人」だが、歴代3位の幕内連続出場は1152回で止まった。同じモンゴル出身で“史上最強の新弟子”こと旭富士（24＝伊勢ケ浜部屋）は東幕下11枚目で臨む。21連勝中の逸材で、佐久間山（のちの小結・常幸龍）が持つ序ノ口デビューから27