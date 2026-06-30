◇大相撲名古屋場所7・12初日番付発表夏場所で2度目の優勝を果たし大関獲りの足場固めに臨む関脇・若隆景は、名古屋市中川区の荒汐部屋宿舎で会見し「ずっと目標にしてきた。何度もチャンスは回ってこない。しっかりものにしたい」と決意を示した。6月は地元の福島市での合宿、パレードやパリ公演など多忙な日々を送ったが、基礎を中心に体をつくってきた。名古屋場所は2年連続で2桁勝利。「暑い稽古場も苦手ではない。気