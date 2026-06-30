岩手出身の巨人・西舘は、7月1日の盛岡で初の故郷登板を予定している。川崎市のジャイアンツ球場でブルペン入りして調整。「凄くうれしい気持ちはあります。変な緊張もすると思うけど、バッターにしっかり集中していけたら」と意気込んだ。3年目の今季は2試合で1勝0敗の防御率0・69と好調。地元のお薦めグルメには「冷麺です」と笑顔で即答した。