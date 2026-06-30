8歳馬ヨシノイースターは3年連続の参戦。24年は57キロ、昨年は58キロを背負っていずれも2着に好走した。五東厩務員は「小倉で崩れたのは1回だけ（22年筑紫特別7着）。コース相性がいいし、暑くなりすぎる前のこの時季も合っている」と分析する。前走・安土城S4着から1F短縮。「（上がり3F）32秒7の脚を使っても、あの位置から届かなかったからね。展開が合わなかった。三度目の正直で頑張ってほしい」と重賞初制覇に燃える。