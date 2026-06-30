DeNAの東が4年ぶりに新潟の“ベイ党”に勝利を届けることを誓った。30日の広島戦に先発。毎年恒例の新潟での主催試合に登板するのは初めてだ。チームが同地で勝利したのは22年が最後だけに「年に1回のゲームなので、ファンの方々の思い出に残る試合にしたい」と思いは強い。借金14の5位と苦しい状況で、全幅の信頼を寄せるエースを中5日で送り込む相川監督は「応援してくれているファンに何としても勝利を届けたい」と力を込