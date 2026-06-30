3歳牝馬デアヴェローチェは1200メートル戦にシフトして2戦2勝。岸本助手は「元々、血統を含めて短いところがいいと先生とも話していた。古馬相手に流れに乗れるかが鍵だが、舞台は合うと思う」とイメージする。前走・葵Sを快勝後は短期放牧へ。「ダメージもなく順調に戻ってきた。まだ芯が入っていない中で結果を残している。パンとしてくれば、もっと良くなりそう」と目を細めた。