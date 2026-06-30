[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル2-1日本]W杯でブラジルに勝てる。誰もが希望を持ったゴールだった。前半29分、日本代表は中盤でカットしたMF佐野海舟が自ら持ち上がってミドルレンジから右足を振る。ゴール左隅を捉える完ぺきなシュートになった。ただ佐野は「自分のゴールじゃなくチームの結果がすべてなので、悔しいです」とうなだれた。決勝点を浴びたのは後半アディショナルタイム5分で、誰もが延長を考えた時間帯で一瞬の隙