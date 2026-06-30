夏本番となるこれからの季節、食べたくなるひとつにソフトクリームがあります。ソフトクリームで地域の魅力を伝えようという取り組みが各地で行われています。暑くなると食べたくなるソフトクリーム。こちらのソフトクリームが販売されているのが…高速道路にある輪厚パーキングエリアです。 この店で提供しているのは、ニセコ高橋牧場直送のソフトクリームです。生乳本来の味を生かした