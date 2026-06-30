◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル―日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は、同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で逆転負け。１６強進出を逃した。１―１に追いつかれて迎えた後半アディショナルタイム６分。ペナルティーエリア左でＭＦ田中碧が一度は収めたボールを相手に奪われた流れから、ＦＷマルチネリに逆転ゴールを許した。Ｘでは