◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）ＦＩＦＡランク１８位の日本は同６位のブラジルに後半アディショナルタイムに決勝点を奪われて１―２で敗戦。１６強進出を逃した。逆転負けは２４年２月のアジア杯準々決勝のイラン戦以来２年ぶりとなった。ＮＨＫの解説を務めた元日本代表ＭＨ本田圭佑は試合後、２０３０年Ｗ杯について「監督としてピッチに立ちたいという気