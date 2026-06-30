ワールドカップ北中米大会サッカーの日本代表は29日（日本時間30日）、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦でブラジルと対戦。1-2で逆転負けを喫した。前半29分、日本は佐野海舟が先制ゴール。後半に追いつかれ、最後はアディショナルタイムに押し込まれた。またしても決勝トーナメント初戦の壁は越えられなかったが、王国相手に大健闘。敗戦後のピッチで、日本選手が示した経緯に海外から称賛が集まった。失意