巨人・戸郷翔征投手（２６）が２９日、球団７３年ぶりの青森開催となる、３０日のヤクルト戦（弘前）での勝利を誓った。今季初勝利を挙げた５月１９日には１２年ぶりのいわき開催でのマウンドに上がるなど、東北と縁のあるエース。「メモリアルに恵まれているのかな。明日はすごくいい試合を見せられるように」と意気込んだ。また、２５日に最大震度６強の地震があったことにも触れ「僕らが勇気づけられる一つの場所」と表情