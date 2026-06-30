■FIFAワールドカップ2026決勝トーナメント1回戦ブラジル 2ー1 日本（日本時間30日、ヒューストンスタジアム）【W杯日程＆結果】“4年に1度のサッカーの祭典”開幕へ！39日間全104試合の熱戦サッカー男子日本代表（FIFAランク18位）は、ブラジル代表（同6位）に1−2で敗れ、決勝トーナメント1回戦で敗退、3大会連続の16強入りはならなかった。日本は前半、佐野海舟（25）の代表初ゴールで先制したが、後半11分、ブラジルに同点