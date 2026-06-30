7月1日の中日戦で先発予定の阪神・伊藤将が、今季初の甲子園登板で同初勝利を目指す。「（甲子園は）広い球場ですしね。自分のピッチングができたらいいなと思います」今季2度目となった前回6月11日のソフトバンク戦は5回2失点で勝ち負けはつかず。以降は1軍に同行しながらも、雨天中止やローテーション再編で今回が中19日での登板となる。「（その間も）ブルペンでバッターを立たせたり、試合の感覚を忘れないような調整は