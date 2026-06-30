阪神・今朝丸が甲子園での投手指名練習に参加し、調整に務めた。「1軍にもだいぶ慣れてきました。状態としてはいつでも行けます」と才木とのキャッチボールや投内連係で汗を流した。ロングリリーフ要員として19日に出場選手登録されたが、雨天中止の影響もあってプロ初登板はお預けのまま。30日からの甲子園6連戦でもスタンバイの予定で「ブルペンとかで、一人一人の姿勢とか、いろんなことを勉強させてもらってます」と日々の