【阪神・平田2軍監督語録】▼盆と正月（5月6日広島戦で打線が5回に5得点）珍しいな、一気に5得点なんて。盆と正月が一気に来たみたいやわ。久しぶりに。▼NAINAINAIシックスティーンや（6月5日のオリックス戦で、高卒ルーキー早瀬が3回無失点）投げっぷりがいいわ。やっぱり若さ、勢いだな。俺らにはない、若さもない、勢いもない。ないないない、シックスティーンやん。シブがき隊や。▼地方開催に感謝（6月20日、豊