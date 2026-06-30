米スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（２１）が２９日、一時帰国して羽田空港で取材に応じた。以下、主な一問一答。−日本に帰ってきた心境は。「次の選択が懸かっている中での帰国なので、いつもと違うのかなと思う」−福岡の土地に関しての印象は。「一度も行ったことがない。野球以外も含めて地域に触れる部分で楽しみにしている。地元のファンの皆さんや土地柄はあると思うので、知れるという意味で楽しみにして